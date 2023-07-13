Патрульні отримали виклик від очевидця, який побачив як чоловік молотком трощив припарковані авто

Вранці у четвер, 13 липня, чоловік молотком потрощив два припарковані авто на вул. Науковій. Очевидець викликав на місце поліцію, яка й затримала хулігана неподалік від місця злочину.

Як повідомили у патрульній поліції Львівщини, випадок трапився близько 05:00 на вул. Науковій. Патрульні отримали виклик від очевидця, який побачив як чоловік молотком трощив припарковані авто. У поліції ZAXID.NET уточнили, що чоловік пошкодив два автомобілі: Volkswagen Jetta та Ford Transit.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські обстежили прилеглу територію та виявили схожого за описом чоловіка, який у руках тримав молоток. Дотримуючись заходів особистої безпеки, патрульні подали йому чіткі команди, аби він поклав молоток та відійшов на безпечну відстань. Поліція встановила особу чоловіка, ним виявився 31-річний львів’янин.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу. Чоловіку загрожує кримінальна відповідальність за ст. 296 (хуліганство) КК України.