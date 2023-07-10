Патрульні склали протокол на 40-річного львів’янина, який сходив в туалет під оперним
Йому загрожує 119 грн штрафу
Патрульні поліцейські склали адміністративний протокол на чоловіка, який справляв природню потребу під оперним театром. На нього склали протокол про дрібне хуліганство.
У четвер, 6 липня, низка львівських Telegram-каналів опублікувала відео, на якому невисокий чоловік у сорочці рожевого кольору, ймовірно, нетверезий справляв природню потребу під стіною Львівського оперного театру на очах у перехожих. На зауваження очевидців, які знімали інцидент на відео, він відреагував агресивно, показуючи середній палець.
Когось чекає повістка pic.twitter.com/EoaWqsKJ8s— Mar:A (@kava2402) July 6, 2023
У понеділок, 10 липня, патрульна поліція повідомила, що чоловіка виявили наступного дня під час патрулювання в центрі міста. Порушником виявився 40-річний мешканець Львова. Судячи з фото поліції, порушника затримали на пл. Катедральній.
Інспектори склали на чоловіка протокол за ст. 173 (дрібне хуліганство) КУпАП. Йому загрожує до 119 грн штрафу або громадські роботи.