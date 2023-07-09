Cвятослав Слюсаренко працює стоматологом у Сколівській центральній лікарні

Сколівський районний суд Львівської області 6 липня розглянув адміністративну справу стосовно лікаря-стоматолога Сколівської центральної лікарні Святослава Слюсаренка, який наприкінці травня в приміщенні лікарні виражався нецензурною лайкою та оголював свої статеві органи. Суд визнав стоматолога винним у дрібному хуліганстві та покарав його штрафом у 119 грн.

За матеріалами справи, 29 травня цього року близько 2:00 у приміщенні лікарні у Сколе Святослав Слюсаренко виражався нецензурними словами та оголював свої статеві органи, чим порушив громадський порядок і спокій громадян. Поліцейські склали на нього адміністративний протокол.

У суді Святослав Слюсаренко свою вину у вчиненому визнав та розкаявся.

Суд визнав винним лікаря-стоматолога у дрібному хуліганстві (ст. 173 КУпАП) та покарав його штрафом у 119 грн. Також стоматолог має заплатити 536 грн судового збору. Постанова суду ще може бути оскаржена в апеляції.