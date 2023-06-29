Шевченківський районний суд Львова виніс вирок львівському анестезіологу Сергію Сисоєву, якого обвинувачували у неналежному виконанні професійних обов’язків, що спричинило смерть 18-річної пацієнтки після пластичної операції. Сергія Сисоєва визнали винним, але звільнили від призначеного покарання у два роки тюрми через закінчення термінів притягнення до відповідальності.

Як вказано у вироку суду, який винесли у червні 2023 року, випадок трапився ще у серпні 2015 року. Сергій Сисоєв працював лікарем-анестезіологом у Львівській міській косметологічній лікарні, що розташована на проспекті Чорновола у центрі міста. 14 серпня 2015 року 18-річній дівчині проводили операцію з ринопластики у цій лікарні, до проведення якої було залучено анестезіолога Сергія Сисоєва.

У матеріалах справи вказано, що після завершення операції анестезіолог належно не доглянув свою пацієнтку в період виходу з наркозу аж до відновлення свідомості.

«В подальшому, своєчасно не провів відсмоктування вмісту трахеї та бронхів, що спричинило тяжкі наслідки для хворої, а саме аспіраційну асфікцію, що перебуває у причинно-наслідковому зв`язку з настанням смерті останньої», – йдеться у вироку суду.

Згідно з висновком комісійної судово-медичної експертизи, причиною смерті дівчини стала гостра дихальна недостатність, яка розвинулась внаслідок аспірації крові в респіраторний відділ легень (аспіраційна асфікція).

У суді Сергій Сисоєв заперечив свою вину. Він розповів, що після операції пацієнтка самостійно не дихала, тому він продовжував вентиляцію легень та допомагав їй дихати. Приблизно через 30 хвилин після завершення операції у дівчини з’явились поодинокі самостійні вдихи, але їй продовжували допомагати дихати.

«Через 1 годину пацієнтка почала дихати самостійно і дихала через апарат і інтубаційну трубку. Він й надалі перевіряв порожнину її рота, крові не було. Десь через 1 годину 20 хвилин після операції у пацієнтки з’явились ковтальні рефлекси. Приблизно через 1 годину 40 хвилин після операції пацієнтка почала нормально дихати і дихала через апарат. При такому нормальному диханні через апарат у неї відбулась раптова зупинка серця», – цитують покази анестезіолога у вироку суду.

Сергій Сисоєв стверджував, що проводив реанімаційні заходи, ніяких ознак кровотечі і того, що у дихальних шляхах пацієнтки є кров ,не було. Пацієнтку не вдалось врятувати. Лікар вважає, що кров потрапила у дихальні шляхи після смерті.

Хлопець 18-річної пацієнтки розповів, що після операції лікар повідомив йому, що все пройшло успішно і невдовзі її привезуть у палату. За його словами, дівчина перебувала у операційній, відходила від наркозу та біля неї залишилась медсестра, яка час від часу виходила з операційної. Жодних інших лікарів, зокрема анестезіолога, він не бачив. Біля 20:00 з операційного блоку вибігла медсестра, яка йому повідомила, що в дівчини впав тиск, таке інколи буває і в цьому немає нічого страшного. Він бачив, як медсестра пішла до сусідньої будівлі на території клініки та покликала лікарів. Згодом йому повідомили, що його дівчина померла, а її тіло відвезли у морг. Після цього хлопець подзвонив рідним дівчини, бо вони не знали, що вона вирішила зробити собі корекцію носа.

У суді лікар, який проводив операцію, заявив, що «наявність крові у легенях та внутрішніх органах могла бути викликана тривалими реанімаційними заходами та введенням гепарину, можливо кардіобригадою. Категорично ствердив, що на початок та кінець операції у легенях крові не було та під час оперативного втручання кров попасти не могла у легені, бо стояв тампон анестезіолога та манжета, які перешкоджали попаданню крові у легені».

У суді члени комісії, яка була створена наказом директора департаменту охорони здоров'я ЛОДА, заявили, що якість надання медичної допомоги пацієнтці слід вважати незадовільною, а смерті можна було уникнути. Вони наголошували на тому, що медична документація велась некоректно, адже після операції із 18:00 до 19:40 у медичній карті були відсутні будь-які записи. Причиною смерті, на думку одного з членів комісії, могла б бути реакція на один із медикаментів, також «в операційній не було електрокардіографа, була лише пульсоксиметрія, по якій мало що можна сказати».

Інша членкиня комісії наголошувала, що «на засіданні комісії лікар-анестезіолог присутній не був та якби він захотів надати пояснення членам комісії, то така можливість йому була б надана».

Справу розглянув суддя Василь Кавацюк, він дослідив усі матеріали справи та визнав анестезіолога Сергія Сисоєва винним у неналежному виконанні професійних обов'язків, які призвели до смерті пацієнтки. Йому призначили два роки тюрми, але звільнили від покарання через закінчення термінів притягнення до кримінальної відповідальності. На вирок ще може бути подана апеляція.