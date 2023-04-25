Родичі померлої породіллі відсудили в Буської центральної районної лікарні майже 4 млн грн моральної компенсації. Жінка померла після пологів внаслідок кровотечі та розриву матки. У смерті породіллі суд визнав винними трьох акушерок, однак звільнив їх від покарання через закінчення термінів розгляду справи.

Як вказано у матеріалах справи, 22 лютого 2018 року у пологове відділення Буської центральної районної лікарні поступила 32-річна жінка, що перебувала на 40-му тижні вагітності. Лікарі діагностували в неї прееклампсію легкого ступеня, важкий плід та ожиріння І-ІІ ступеня. Вагітна перебувала у відділенні до 5 березня, коли в неї почалися пологи.

Ввечері цього ж дня жінка народила здорову дівчинку. Після пологів вона почала скаржитись на загальну слабкість та задуху, після чого лікарі діагностували в неї кровотечу. Слідство довело, що кровотеча виникла внаслідок того, що лікарні вчасно не діагностували в породіллі розрив матки, що спричинило у пацієнтки гіповолемічний шок. Після погіршення стану здоров’я породіллю перевели в реанімацію, де за п’ять годин після пологів вона померла.

Сестри померлої стверджують, що дізналися про її смерть пізно ввечері 5 березня. Лікарі повідомили, що жінка народила здорову дівчинку й померла внаслідок зупинки серця. Одна із сестер стала опікункою трьох неповнолітніх дітей померлої жінки, тому родичі вимагали суворого покарання для лікарів та виплату моральної компенсації.

У листопаді 2019 року прокуратура повідомила двом акушеркам-гінекологиням Оксані Петренко та Наталії Свистуновій, а також в. о. завідувачки пологовим Наталії Власенко про підозру в неналежному виконанні професійних обов’язків, що призвело до смерті пацієнтки.

Лікарі в суді своєї провини не визнали, зазначивши, що після пологів у породіллі діагностували емболію, яку заінтубували. Однак пізніше стан жінки погіршився, її перевели в реанімацію, де їй зробили переливання крові, однак вона померла.

У червні 2022 року Буський районний суд звільнив Наталію Власенко від кримінальної відповідальності через закінчення строків давності справи. При цьому, суд продовжив розгляд справи щодо Оксани Петренко та Наталії Свистунової.

Під час досудового слідства низка експертиз визнала, що жінка померла внаслідок розриву матки та кровотечі, які вчасно не діагностували лікарі. 27 жовтня 2022 року суддя Буського районного суд визнав Оксану Петренко та Наталію Свистунову винними у неналежному виконанні службових обов’язків та призначив по два роки ув’язнення. Однак через закінчення термінів давності справи лікарів звільнили від відбування покарання. Водночас суд зобов’язав Буську районну лікарню виплатити дітям та родичам загиблої загалом майже 4 млн грн моральної компенсації.

На цей вирок керівництво лікарні подало апеляцію, однак 7 березня Львівський апеляційний суд залишив вирок Бродівського районного суду в силі. Зараз касацію на цей вирок розглядає Верховний суд.