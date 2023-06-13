Чоловік кремезної статури душив 14-річного хлопця

У львівському автобусі чоловік накинувся на 14-річного хлопця за те, що він їхав у транспорті із рюкзаком на плечах. Дівчат, які заступилися за неповнолітнього, теж побили. Зробила це інша пасажирка. Інцидент трапився у п’ятницю, 9 червня, у маршрутці №61. Відео бійки з’явилося у соцмережах. У поліції Львівської області ZAXID.NET повідомили, що потерпілі звернулися до правоохоронців.

Відео бійки в львівському автобусі №61, який курсує із Підбірців до Підрясного, на своїй Faсebook-сторінці опублікувала Вікторія Миськів. Жінка зазначила ZAXID.NET, що на місці події вона не перебувала, однак є родичкою потерпілих дівчат, тож допомагала у розголосі інциденту. Також відео інциденту поширювали й в інших соцмережах.

ZAXID.NET поспілкувався із очевидицею інциденту Аліною Койчевою, яка, власне, знімала відео. Вона розповіла, що того дня їхала в маршрутці зі своєю мамою, 17-річною двоюрідною сестрою та її мамою. Поруч стояв 14-річний Назар з міським рюкзаком на плечах і нікому не заважав. Однак, одна з пасажирок заявила, що їй заважає наплічник хлопця. Відтак чоловік, який стояв поруч, почав штовхати підлітка.

«Той чоловік навіть не знайомий з тою жінкою. На штовхання хлопець почав відповідати, що рюкзак не заважає. Далі чоловік його схопив за горло і почав душити. Я на це відреагувала, відразу встала, почала відривати його руки. Він просто взяв рукою за горло підлітка і тримав, довго», – розповіла Аліна Койчева.

Далі Аліна Койчева почала знімати події, які відбувалися в автобусі на телефон. На опублікованому відео видно, як чоловік міцної статури обхватив рукою шию 14-річного хлопця, в той час за кадром чути: «Чоловіче, вас посадять. Не чіпайте дитину. Ви неадекватний».

Далі жінка, яка і мала зауваження до хлопця через рюкзак, почала сваритися із Аліною Койчевою, яка знімала інцидент на відео: «Забери своє то відео».

Під час сварки жінка вдарила по телефону. Після цього на відео видно, як в дівчини, яка є двоюрідною сестрою Аліни Койчевої, почервоніло і набрякло око.

«Ця жіночка вдарила мене, коли била мою сестру», – сказала постраждала неповнолітня на відео.

У коментарі Аліна Койчева розповіла, що жінка спершу била її.

«Тягнула за футболку. Вдарила по обличчю, в мене окуляри злетіли, є під оком подряпини. Моя сестра, яка була поруч, намагалася захистити мене від нападниці. Тоді вона вдарила малу прямо в око. Око за секунду напухло. Малому той чоловік ще кулаком дав в живіт», – розповіла Аліна Койчева.

Відео інциденту дівчата поширили відео в соцмережах та розшукали постраждалого хлопця. Також користувачі соцмереж допомогли встановити їм їхніх кривдників.

ZAXID.NET також поспілкувався з Ростиславом Содомою, татом 14-річного Назара. Він розповів, що звернувся в поліцію.

«Він мені показав відео, яке скинули йому дівчата. Я був в шоці. Наступного дня ми зустрілися з дівчатами і вони мені детально розповіли, що сталося. Бо син, мабуть, був в шоковому стані, тож не міг все детально розказати. Ми з дівчатами поїхали в райвідділ. Зараз цим займається поліція. В сина явних тілесних ушкоджень немає. Він почувається нормально», – розповів тато хлопця Ростислав Содома.

Як розповіли в поліції Львівської області, правоохоронці встановили особу зловмисниці, яка вдарила неповнолітню пасажирку автобуса. Це 60-річна львів’янка. Внаслідок нападу дівчина отримала травму брови.

«Медична експертиза встановила, що травма, яку отримала заявниця, відноситься до легких тілесних ушкоджень», – повідомили в поліції Львівської області.

За фактом дізнавачі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.125 (Умисне легке тілесне ушкодження) КК України. За скоєне 60-річній львів’янці загрожує покарання – штраф (до 850 грн) або громадські чи виправні роботи. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру у вчиненні цього кримінального правопорушення.

Як зазначили в поліції, 14-річний хлопець явних тілесних ушкоджень не має, тож наразі вирішується питання правової кваліфікації. У поліції не відповіли, чи розшукують кривдника підлітка. В Аліни Койчевої ушкодження незначні, тож вона у справі фігурує, як свідок.