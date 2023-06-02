Чоловіки нецензурно висловлювались та умисно побили Богдана Калічака та його батька, а також один з нападників домкратом розбив їхнє авто Opel Omega

Залізничний районний суд Львова призначив тюремне ув’язнення двом чоловікам, які у 2020 року під час передвиборчої кампанії побили кандидата у депутати Львівської міськради від «Народного руху України» Богдана Калічака та його батька.

Як вказано у вироку суду, який оприлюднили у судовому реєстрі на початку червня 2023 року, Степан Баландюх та Андрій Підкуймуха 17 жовтня 2020 року у смт. Рудно побачили агітаційний намет «Народного руху України», у якому кандидат у депутати ЛМР Богдан Калічак та його батько роздавали агітаційні буклети. Чоловіки нецензурно висловлювались та умисно побили Богдана Калічака та його батька, а також один з нападників домкратом розбив їхнє авто Opel Omega.

Допитані у суді свідки розповіли, що чоловіки під’їхали на машині до місця агітації та один з них почав вигукувати, що це «його територія», їм пояснили, що відбувається передвиборча агітація, але вони на це не зважали. Також свідки зазначили, що від нападників було чути різний запах алкоголю.

Щодо Степана Баландюха та Андрія Підкуймухи відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.157 ККУ (перешкоджання здійсненню виборчого права). У суді вони визнали свою провину.

Справу розглянула суддя Наталія Галайко. Одному з нападників призначили два роки тюрми, а іншому два роки та три місяці тюрми. На вирок ще може бути подана апеляція.