Резонансне вбивство у Бориславі трапилось ще у 2017 році. Тоді двоє хлопців віком 16 та 19 років пограбували магазин «Комп’ютерний всесвіт» та жорстоко вбили двох продавців

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини задовольнив позов матері вбитого у Бориславі продавця магазину «Комп’ютерний всесвіт» та зобов’язав засуджених за вбивство Сергія Агеєва та Василя Гавриленка виплатити їй 3 млн грн компенсації. Про це йдеться у рішенні суду, яке оприлюднили у реєстрі у травні 2023 року.

Резонансне вбивство у Бориславі трапилось ще у 2017 році. Тоді двоє хлопців віком 16 та 19 років пограбували магазин «Комп’ютерний всесвіт» та жорстоко вбили двох продавців – 27-річного чоловіка та 20-річну жінку. У травні 2019 року їм винесли вирок, одному нападнику призначили довічне ув’язнення, а іншому 15 років тюрми. Засуджені також мали сплатити 6 млн грн родичам вбитих людей.

У лютому 2023 року Верховний Суд скасував вирок у частині вирішення цивільних позовів та призначив новий судовий розгляд.

При повторному розгляді цивільного позову мати вбитого 27-річного продавця просила суд стягнути з засуджених 3 млн грн завданої їй моральної шкоди через вбивство сина.

У матеріалах справи вказано, що жінка «після смерті сина постійно відчуває запаморочення, нервові переживання, неврози, стривоженість та дискомфорт, безсоння, неприємні сновидіння. Її постійно мучить питання: чим керувались обвинувачені, вчиняючи такий жорстокий злочин».

Оскільки на час вчинення злочину та подання позову один з винуватців вбивства був неповнолітнім, то в позовній заяві також вказана його мати, як відповідачка.

У травні 2023 року Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини розглянув позов матері вбитого продавця та задовольнив його, зобов’язавши Сергія Агеєва та Василя Гавриленка, а також матір одного з них, відшкодувати їй 3 млн грн компенсації. Справу розглядала суддя Руслана Курус. На рішення суду ще може бути подана апеляція.