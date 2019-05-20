Подвійне вбивство у Бориславі: один убивця отримав довічне ув’язнення, інший 15 років тюрми

Під час пограбування магазину вони вбили 20-річну дівчину та 27-річного чоловіка

СуспільствоСофія Лазуркевич, сьогодні, 13:2660180

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Подвійне вбивство у Бориславі: один убивця отримав довічне ув’язнення, інший 15 років тюрми
Підозрювані у вбивстві двох продавців у Бориславі

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини оголосив вирок для вбивць двох продавців у Бориславі. 17-річного хлопця засудили до 15 років тюрми, а його 21-річного спільника засудили до довічного ув’язнення.

Про вирок, який Дрогобицький міськрайонний суд прийняв 17 травня, повідомила прокуратура Львівської області 20 травня.

Як інформував ZAXID.NET, у грудні 2017 року під час пограбування магазину «Комп’ютерний всесвіт» у Бориславі підлітки вбили двох продавців. Правоохоронці знайшли мертвими з колото-різаними ранами довкола шиї 20-річну дівчину та 27-річного чоловіка, що працювали у цьому магазині. Злочинці вкрали з магазину 23 телефони без коробок та 25 тис. грн.

У вбивстві та розбої обвинувачували двох мешканців Трускавця, яких затримали 22 грудня. Станом на 2017 рік їм було 16 і 19 років. Місцеві ЗМІ повідомляли, що один з затриманих є колишнім працівником цього магазину.

11 грудня у зв'язку з резонансним вбивством правоохоронці влаштовували облаву на місцевих ромів. Зокрема працівники поліції забирали на допити всіх чоловіків із понад 20 ромських сімей.

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До теми

Під час пограбування магазину у Бориславі вбили двох продавців ZAXID.NET
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