Вранці у суботу, 1 липня, у селі біля Бібрки на Львівщині виникла пожежа в двоповерховому будинку, унаслідок якої загинув 41-річний чоловік. За даними рятувальників, ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Як повідомили у ДСНС Львівщини, 1 липня о 06:08 до них надійшло повідомлення про пожежу с. Лани, Львівського району в цегляному двоповерховому житловому будинку, розміром 12х8 м.

На момент прибуття рятувальників до місця події з’ясувалось, що з гаражу , який знаходиться в житловому будинку, вибивається дим і в приміщенні може знаходитись людина. О 06:43 пожежу локалізовано та о 06:50 ліквідовано.

На місці пожежі виявлено тіло 41-річного сина власниці будинку. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 1,5 м2. Ймовірною причиною пожежі могло стати необережність під час куріння.

Рятувальники наголошують, що для запобігання пожежам, важливо дотримуватись наступних заходів безпеки: