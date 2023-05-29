У селі Холодновідка під Львовом виникла пожежа у пансіонаті для літніх людей

У ніч на понеділок, 29 травня, у селі Холодновідка під Львовом виникла пожежа у пансіонаті для літніх людей, одну жінку госпіталізували у лікарню, ще одна загинула. Про це повідомили у ДСНС Львівщини.

Як вказано у повідомленні рятувальників, пожежа виникла у ніч на 29 травня приблизно о 02:32 в пансіонаті для людей похилого віку в с. Холодновідка Львівського району по вул. Кільцева дорога. Пожежа виникла у дерев'яній альтанці 10х7 м , що була вбудованою частиною триповерхової цегляної будівлі пансіонату.

Пожежа спричинила сильне задимлення, тож вогнеборці включились у спеціальні апарати захисту органів дихання та зору. На момент пожежі в будівлі перебували 28 літніх людей та двоє працівників закладу. Рятувальники вивели на повітря 27 людей та передали медикам для огляду.

Одна старша жінка, 1939 року народження була госпіталізована в стані середньої важкості в 8-у міську клінічну лікарню Львова. На місці пожежі виявлено тіло жінки. Загибла, 1949 року народження, була мешканкою пансіонату.

Вогнем знищено дерев'яну альтанку та кухонне обладнання в приміщенні їдальні пансіонату на площі 120 м2. Пошкоджено сусідню альтанку на площі 6 м2. До ліквідації займання залучалось 27 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. Причини та обставини події встановлюють правоохоронці.