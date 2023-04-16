Вогонь знищив дах хати і експонати всередині

В ніч на неділю, 16 квітня, у Бориславі згоріла дерев’яна хата XIX ст., яку туди з Івано-Франківщини перевезли у приватний музей під відкритим небом «Карпатська хата». Пожежа виникла на одному з експонатів скансену на вул. Міцкевича, 7А у центрі Борислава близько 23:00. Причину займання поки встановлюють, але не відкидають версію підпалу.

Згоріла хата бойківського типу 1852 року, привезена зі села Вижній Березів Косівського району. У ній була зібрана велика колекція предметів побуту, її використовували для фотосесій у старовинному вбранні.

Як видно з фото, найбільше пошкоджено дерев’яний дах. За місцевою традицією, смерекову драницю, якою покрита хата, просякають нафтою.

фото з соцмереж

Як повідомив ZAXID.NET керівник туристично-інформаційного центру Борислава Ігор Романюк, загоряння було з тильної частини хати, де немає проводки, піч у ній також не розпалювали давно. Цього дня у ній не було туристів. Причину пожежі встановлять фахівці, але є серйозні підстави підозрювати підпал.

У хаті знищено багато цінних експонатів, які власник збирав роками.

«Це була перлина Борислава. Дуже цінною була напівдахова конструкція. Склепіння, яке йде під ґонтовий дах, вимагає окремих специфічних брусів. Вони сильно постраждали. Унікальні двері з чистого зрубу, навіть завіси були з дерева. Але найціннішим було наповнення хати. Там були ікони кінця XVIII ст., колекція вишиванок бойківських, лемківських, польських», – пояснив ZAXID.NET Ігор Романюк.

фото ТІЦ Борислава

«У хаті зібрані старовинні предмети побуту з нашого регіону, велика піч, старовинний ткацький верстат. Третя частина хати облаштована під склеп (крамницю), де можна побачити давні речі пов’язані з торгівлею, а саме: автентичні меблі зі старої сільської крамниці, ляду (прилавок) для хлібобулочних виробів, дерев’яний холодильник, машинку для виготовлення морозива», ­– так описувала цей об’єкт міська рада Борислава.

Приватний скансен облаштував на своєму обійсті бориславець Сергій Силантьєв. У 2013 році він перевіз на власне подвір’я хату з дерев’яних зрубів 1802 року зі села Вижній Березів Косівського району. У цій хаті власник музею сам і жив. Поруч був дерев’яний шпихлір (господарська будівля) 1861 року, де господар збирав найрізноманітніші предмети старовини, реманент. Ще була одна хата і стайня під одним дахом з Либохори. Четвертим об’єктом була хата, що згоріла. ТІЦ закликав підтримати засновника музею і почати збір коштів на відновлення експонатів. Невдовзі оприлюднять реквізити для переказу грошей.