Храм розташований на просп. Червоної Калини, 70

У Львові невідомі підпалили бічні двері в церкві Різдва Пресвятої Богородиці Української греко-католицької церкви (УГКЦ) на Сихові. Про це повідомив директор департаменту гуманітарної політики ЛМР Євген Бойко.

Інцидент трапився у ніч на пʼятницю, 14 квітня. невідомі підпалили двоє бічних дверей церкви Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ, що на просп. Червоної Калини, 70. Вогонь пошкодив 4 м2 площі дверей.

Через загорання в храмі спрацювала пожежна сигналізація, на яку зреагували рятувальники. Справу про підпал розслідує поліція.

Церкву Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ на Сихові збудували у 1995-2000 роках на місці каплички. 8 жовтня 2000 року храм посвятив владика Любомир Гузар, а у червні 2001 році новозбудований храм УГКЦ відвідав Папа Римський Іван Павло ІІ.