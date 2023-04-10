Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду будуть святкувати Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.

Як повідомили 10 квітня у прес-службі Львівської міськради, нічні богослужіння з 00:00 до 5:00 у львівських храмах відбуватися не будуть.

«Не хочу, аби хтось порушував комендантську годину. У нашому соборі ми робимо все, аби до комендантської години все встигнути і щоб люди повернулися додому. Дотримуватися комендантської години треба обов’язково», – повідомив архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ Ігор Возьняк.

Львівська Архиєпархія УГКЦ рекомендувала громадам в час Пасхальних богослужінь проводити молитви, дотримуючись комендантської години.

«Є прийняте спільне рішення про те, що всі богослужіння відбудуться до початку комендантської години, а ранкові богослужіння вже розпочнуться після комендантської години», – зазначив директор департаменту адміністрації міського голови Євген Бойко.

Нагадаємо, що комендантська година у Львові та області триває від опівночі до 5 ранку.