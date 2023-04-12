Розклад великодніх богослужінь у головних храмах Львова
Цьогоріч через комендантську годину нічних богослужінь у львівських церквах не буде
До теми
Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.
ZAXID.NET публікує розклад богослужінь у головних храмах УГКЦ та ПЦУ у Львові на велику п’ятницю, велику суботу та неділю Воскресіння Господнього.
Храми УГКЦ
Архикатедральний собор святого Юрія (Львів, площа Святого Юра, 5)
П’ятниця, 14 квітня:
9:00 – Великі Царські Часи; вечірня з виставленням Плащаниці;
14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;
18:00 – Єрусалимська Утреня.
Субота, 15 квітня:
9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;
12:00-20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (кожні пів години);
14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;
20:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня; архиєрейська Божественна Літургія.
Неділя, 16 квітня:
7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественна літургія.
Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)
П’ятниця, 14 квітня:
8:00 – Великі Царські Часи, сповідь; вечірня з виставленням Плащаниці;
17:00 – Єрусалимська утреня, сповідь.
Субота, 15 квітня:
9:00 – вечірня з Літургією святого Василія Великого, сповідь;
12:00-21:00 – посвячення пасок.
Неділя, 16 квітня:
6:30 – Надгробне, Воскресна утреня; божественна літургія (посвячення пасок);
9:00, 11:00, 13:00 – божественна літургія (посвячення пасок);
15:00 – Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets);
17:00 – божественна літургія (посвячення пасок);
18:00 – Велика вечірня.
Церква Різдва пресвятої Богородиці УГКЦ (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1)
П’ятниця, 14 квітня:
8:00 – Царські часи; вечірня з виставленням плащаниці;
18:00 – Єрусалимська утреня.
Субота, 15 квітня:
8:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого;
12:00-20:00 – посвячення пасок.
Неділя, 16 квітня:
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественна літургія.
Храм святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)
П’ятниця, 14 квітня:
7:00 – Царські часи;
10:00 – вечірня з винесенням плащаниці;
16:00 – Єрусалимська утреня.
Субота, 15 квітня:
7:00 – Часи;
9:00 – вечірня з літургією Василія Великого;
14:00-20:00 – посвячення пасок.
Неділя, 16 квітня:
6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – святкова літургія.
Храм святих Володимира і Ольги (вул. Симоненка, 5)
П’ятниця, 14 квітня:
6:30 – Часи, велика вечірня з виносом плащаниці;
18:00 – Єрусалимська утреня.
Субота, 15 квітня:
6:30 – літургія Василія Великого з вечірнею;
12:00-21:00 – посвячення пасок.
Неділя, 16 квітня:
7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – свята літургія Івана Златоустого.
Храм святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 1)
П’ятниця, 14 квітня:
8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці;
18:00 – Єрусалимська утреня.
Субота, 15 квітня:
9:00 – свята літургія Василія Великого з вечірнею;
з 14:00 – свячення пасок.
Неділя, 16 квітня:
6:15 – Надгробне (заховання плащаниці);
6:45 – Воскресна утреня;
8:00, 10:00, 12:00 – божественна літургія
По закінченні кожної божественної літургії відбудеться мировання.
Храми ПЦУ
Церква Успіння Богородиці ПЦУ (Львів, вул. Руська, 5)
П’ятниця, 14 квітня:
7:00 – Царські часи, зображальні, вечірня з чином виносу плащаниці;
18:00 – Єрусалимська утреня, хресний хід.
Субота, 15 квітня:
8:30 – свята літургія;
14:00 – початок свячення пасок;
21:00 – читання діянь свтих апостолів.
Неділя, 16 квітня:
6:00 – Великодня утреня, свята літургія, освячення пасок;
10:00 – свята літургія, освячення пасок;
18:00 – Великодня вечірня.
Свято-покровський кафедральний собор (вул. Грушевського, 2)
П’ятниця, 14 квітня:
7:30 – Царські часи;
9:00 – вечірня з виносом плащаниці;
17:00 – Єрусалимська утреня із чином погребіння плащаниці.
Субота, 15 квітня:
9:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого;
11:00-22:00 – освячення пасхальних приношень;
22:00 – читання діянь святих апостолів.
Неділя, 16 квітня:
6:30 – полуношниця;
7:00 – Пасхальна утреня;
8:00 – божественна літургія святого Іоана Златоустого, посвячення пасок;
11:00 – божественна літургія;
17:00 – велика вечірня.
Додамо, що багато храмів Львова мають сторінки у Facebook або YouTube чи свої сайти, де можна переглядати трансляції літургій, якщо ви не можете прийти до церкви.