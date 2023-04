Гарнізонний храм УГКЦ

Цієї неділі, 16 квітня, християни східного обряду святкуватимуть Великдень. Однак через комендантську годину у Львові традиційні нічні Великодні богослужіння не відбуватимуться. Про це спільно домовилися керівники християнських конфесій міста.

ZAXID.NET публікує розклад богослужінь у головних храмах УГКЦ та ПЦУ у Львові на велику п’ятницю, велику суботу та неділю Воскресіння Господнього.

Храми УГКЦ

Архикатедральний собор святого Юрія (Львів, площа Святого Юра, 5)

П’ятниця, 14 квітня:

9:00 – Великі Царські Часи; вечірня з виставленням Плащаниці;

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;

18:00 – Єрусалимська Утреня.

Субота, 15 квітня:

9:00 – Вечірня з Божественною Літургією св. Василія Великого;

12:00-20:00 – Благословення пасок та іншої поживи (кожні пів години);

14:00 – Ісусова Молитва за онкологічних хворих;

20:30 – Надгробне, Пасхальна Утреня; архиєрейська Божественна Літургія.

Неділя, 16 квітня:

7:30, 9:00, 11:00, 18:00 – божественна літургія.

Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)

П’ятниця, 14 квітня:

8:00 – Великі Царські Часи, сповідь; вечірня з виставленням Плащаниці;

17:00 – Єрусалимська утреня, сповідь.

Субота, 15 квітня:

9:00 – вечірня з Літургією святого Василія Великого, сповідь;

12:00-21:00 – посвячення пасок.

Неділя, 16 квітня:

6:30 – Надгробне, Воскресна утреня; божественна літургія (посвячення пасок);

9:00, 11:00, 13:00 – божественна літургія (посвячення пасок);

15:00 – Byzantine Divine Liturgy in English (Blessing of the Easter Baskets);

17:00 – божественна літургія (посвячення пасок);

18:00 – Велика вечірня.

Церква Різдва пресвятої Богородиці УГКЦ (майдан святого Івана Павла ІІ папи Римського, 1)

П’ятниця, 14 квітня:

8:00 – Царські часи; вечірня з виставленням плащаниці;

18:00 – Єрусалимська утреня.

Субота, 15 квітня:

8:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого;

12:00-20:00 – посвячення пасок.

Неділя, 16 квітня:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 – божественна літургія.

Храм святого Архистратига Михаїла (вул. Винниченка, 22)

П’ятниця, 14 квітня:

7:00 – Царські часи;

10:00 – вечірня з винесенням плащаниці;

16:00 – Єрусалимська утреня.

Субота, 15 квітня:

7:00 – Часи;

9:00 – вечірня з літургією Василія Великого;

14:00-20:00 – посвячення пасок.

Неділя, 16 квітня:

6:00, 8:00, 10:00, 12:00 – святкова літургія.

Храм святих Володимира і Ольги (вул. Симоненка, 5)

П’ятниця, 14 квітня:

6:30 – Часи, велика вечірня з виносом плащаниці;

18:00 – Єрусалимська утреня.

Субота, 15 квітня:

6:30 – літургія Василія Великого з вечірнею;

12:00-21:00 – посвячення пасок.

Неділя, 16 квітня:

7:00, 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 18:00 – свята літургія Івана Златоустого.

Храм святих Ольги і Єлизавети (площа Кропивницького, 1)

П’ятниця, 14 квітня:

8:00 – Царські часи, вечірня з виставленням плащаниці;

18:00 – Єрусалимська утреня.

Субота, 15 квітня:

9:00 – свята літургія Василія Великого з вечірнею;

з 14:00 – свячення пасок.

Неділя, 16 квітня:

6:15 – Надгробне (заховання плащаниці);

6:45 – Воскресна утреня;

8:00, 10:00, 12:00 – божественна літургія

По закінченні кожної божественної літургії відбудеться мировання.

Храми ПЦУ

Церква Успіння Богородиці ПЦУ (Львів, вул. Руська, 5)

П’ятниця, 14 квітня:

7:00 – Царські часи, зображальні, вечірня з чином виносу плащаниці;

18:00 – Єрусалимська утреня, хресний хід.

Субота, 15 квітня:

8:30 – свята літургія;

14:00 – початок свячення пасок;

21:00 – читання діянь свтих апостолів.

Неділя, 16 квітня:

6:00 – Великодня утреня, свята літургія, освячення пасок;

10:00 – свята літургія, освячення пасок;

18:00 – Великодня вечірня.

Свято-покровський кафедральний собор (вул. Грушевського, 2)

П’ятниця, 14 квітня:

7:30 – Царські часи;

9:00 – вечірня з виносом плащаниці;

17:00 – Єрусалимська утреня із чином погребіння плащаниці.

Субота, 15 квітня:

9:00 – вечірня з літургією святого Василія Великого;

11:00-22:00 – освячення пасхальних приношень;

22:00 – читання діянь святих апостолів.

Неділя, 16 квітня:

6:30 – полуношниця;

7:00 – Пасхальна утреня;

8:00 – божественна літургія святого Іоана Златоустого, посвячення пасок;

11:00 – божественна літургія;

17:00 – велика вечірня.

Додамо, що багато храмів Львова мають сторінки у Facebook або YouTube чи свої сайти, де можна переглядати трансляції літургій, якщо ви не можете прийти до церкви.