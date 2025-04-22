Наслідки російських обстрілів Покровського району Донеччини

У вівторок, 22 квітня, російські окупанти вчергове обстріляли Мирноград на Донеччині. Щонайменше троє людей загинули, ще двоє отримали поранення. Про це повідомила обласна прокуратура та керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«Близько полудня росіяни знову атакували дроном цивільний автомобіль і вбили двох людей: 75-річного чоловіка і 63-річну жінку. Ще одна жертва – 72-річний чоловік, який загинув у приватному секторі», – написав Філашкін.

Він також повідомив про двох поранених мешканців – їх госпіталізували.

У прокуратурі додали, що внаслідок обстрілів Мирнограду також пошкоджено приватний будинок та легковий автомобіль.

Прокурори розпочали досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 2 ст. 438 КК України).

Як повідомляв ZAXID.NET, удень 22 квітня російські військові атакували Харків 16 дронами-камікадзе типу Shahed. Унаслідок атаки постраждали 11 людей. Стан одного з поранених медики оцінюють як вкрай важкий.