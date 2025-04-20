Внаслідок атаки постраждав приватний сектор міста

У Костянтинівці рятувальники дістали з-під завалів зруйнованого росіянами будинку тіла двох людей. Чоловік та жінка загинули внаслідок вчорашнього авіаційного обстрілу, повідомили у неділю, 20 квітня, у пресслужбі ДСНС.

За даними рятувальників, 19 квітня окупанти завдали авіаудару по житловому сектору Костянтинівки на Донеччині. Внаслідок атаки є руйнування житлових будівель, а також є жертви.

«Сьогодні зранку з-під завалів було вилучено тіла загиблих чоловіка та жінки», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Рятувальники пояснили, що загиблих змогли дістати тільки 20 квітня, оскільки під час розбору завалів росіяни неодноразово обстрілювали місце проведення робіт. Через атаки окупантів розбір завалів доводилося припиняти.

На місці події працювали рятувальники, медики та правоохоронці.

Нагадаємо, 19 квітня російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване «великоднє перемир’я». За даними російських ЗМІ, Путін начебто наказав припинити всі бойові дії з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня (за московським часом).

Вже 20 квітня Зеленський повідомив, що росіяни порушують оголошене ними перемир’я. За даними президента, станом на 16:00 з початку доби росіяни здійснили 46 штурмів на різних напрямках та 901 обстріл – 448 з важкого озброєння. Крім того, окупанти атакували Україну понад 400 FPV-дронами.