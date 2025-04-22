Росіяни 12 разів вдарили по Харкову

Вдень вівторка, 22 квітня, російські військові атакували Харків ударними дронами типу Shahed. У місті пролунало щонайменше 12 вибухів. Внаслідок атаки є постраждалі Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та голова ОВА Олег Синєгубов.

Окупанти у період з 12:55 до 13:36 обстріляли чотири райони Харкова: Шевченківський, Салтівський, Київський та Новобаварський. Зокрема, у Київському районі російський Shahed влучив у дорожнє покриття. Внаслідок атаки загорівся автомобіль. Крім того, через російський обстріл у кількох населених пунктах Малоданилівської громади зникло електропостачання.

Загалом станом на 14:50 відомо, що внаслідок російського обстрілу постраждали десятеро людей. Травмовані перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях працюють всі необхідні служби.

Володимир Зеленський прокоментував російські удари по Харкову, Запоріжжю та Одесі, зазначивши, що пропозиція щодо мораторію атак на цивільні об’єкти залишається в силі, однак Росія її ігнорує.

«Україна пропонувала подовжити тишу після Великодня й зробити її повною. Наша пропозиція припинення вогню щодо цивільних обʼєктів також залишається в силі. Потрібна серйозна готовність Росії до розмови про це. Жодних перепон з українського боку немає і не буде», – наголосив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вранці 18 квітня росіяни трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з касетними суббоєприпасами атакували багатоповерхівку в густонаселеному районі Харкова. Внаслідок атаки постраждали понад 100 людей.