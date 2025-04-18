Ворог влучив у багатоповерхівку в густонаселеному районі міста

Зранку у п’ятницю, 18 квітня, російські війська вдарили по Харкову балістичними ракетами. Внаслідок атаки є жертва та багато постраждалих Про це повідомили міський голова Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Зранку 18 квітня у Харкові під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Ворог влучив у багатоповерхівку в густонаселеному районі міста. За попередніми даними, окупанти атакували трьома балістичними ракетами «Іскандер-М» з касетними суббоєприпасами.

«За попередньою інформацією, удари по Харкову було завдано балістичними ракетами з касетним начинням. Саме тому площі ураження дуже великі», – заявив мер.

Синєгубов уточнив, що сталося влучання в багатоквартирні житлові будинки в Основ'янському районі. Унаслідок обстрілу росіян зазнали пошкоджень понад 20 багатоповерхівок та більш як 30 приватних будинків. Станом на 07:10 було відомо про одну загиблу людину та 54 поранених.

Доповнено о 09:10. Станом на 08:36, за словами Терехова, у Харкові кількість постраждалих зросла до понад 60 людей.

Доповнено о 10:30. Станом на 09:49 кількість постраждалих зросла до 74 мешканців.

Нагадаємо, 17 березня російські військові скинули на багатоповерхівку у Куп’янську Харківської області рідкісну 1500-кілограмову авіабомбу.