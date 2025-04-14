Затриманому загрожує довічне ув'язнення

Співробітники Служби безпеки України затримали у Харкові працівника однієї з найбільших теплоелектроцентралей України. Він допомагав російській ФСБ готувати удари по ТЕЦ. Про це у понеділок, 14 квітня, повідомили у пресслужбі СБУ.

За даними слідчих, росіяни вирішили залучити харків’янина до співпраці через його антиукраїнські коментарі у Telegram-каналах. За завданням окупантів, зрадник мав виявити слабкі місця української протиповітряної оборони, щоб завдати удару по ТЕЦ. Зокрема, росіян цікавили локації базування та маршрути мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ.

«Щоб отримати координати, зрадник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських захисників. Одночасно агент збирав для ФСБ інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт», – йдеться у повідомленні СБУ.

Співробітники СБУ завчасно викрили російського агента та затримали його «на гарячому» під час шпигування у технологічних приміщеннях ТЕЦ. Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ФСБ.

Затриманому оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі підозрюваний перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення.