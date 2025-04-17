Росіяни скинули на багатоповерхівку у Куп'янську 1500-кілограмову авіабомбу

Російські військові скинули на багатоповерхівку у Куп’янську Харківської області рідкісну 1500-кілограмову авіабомбу. Про це у четвер, 17 квітня, повідомила Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, росіяни атакували житловий сектор Куп’янська близько 16:35. Окупанти скинули на дев’ятиповерховий будинок ОДАБ-1500 – об’ємно-детонуючу авіаційну бомбу. Внаслідок вибуху отримала поранення 72-річна місцева жителька. Крім того, авіабомба пошкодила ще щонайменше ще 10 сусідніх багатоквартирних будинків.

Місцева прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).

За даними мілітарного сайту Defense Express, ОДАБ-1500 – рідкісна авіабомба з надзвичайною руйнівною силою. Під час застосування цього термобаричного боєприпасу спочатку розпилюється запальна суміш, а потім відбувається підрив.

ОДАБ-1500 застосовують для знищення живої сили. Ця авіабомба найбільш ефективна в умовах житлової забудови та гірської місцевості, оскільки термобарична суміш здатна проникати за межі укриття.

Нагадаємо, в ніч на 20 березня росіяни скинули на Куп’янськ 31 керовану авіаційну бомбу. Від російського удару загинув 51-річний місцевий житель. Ще двоє жінок отримали поранення, а 75-річний чоловік – гостру реакцію на стрес.