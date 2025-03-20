Наслідки російської атаки на Куп'янськ / 20 березня 2025 року

Російські військові протягом доби скинули на центральну частину Куп’янська Харківської області 31 керовану авіабомбу. Про це повідомили начальник ОВА Олег Синєгубов та Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Беседін.

«Фіксуємо погіршення безпекової ситуації в місті. Ворог не припиняє атакувати цивільні та інфраструктурні об‘єкти та тероризувати мирних людей», – повідомив Олег Синєгубов.

Окупанти почали атакувати Куп’янськ вдень середи, 19 березня, та продовжили обстрілювати місто вночі. Загалом, за даними начальника Куп’янської МВА Андрія Беседіна, росіяни скинули на місто 31 керовану авіаційну бомбу, більшість ударів прийшлися на центральну частину міста. Внаслідок атак у місті пошкоджені об’єкти цивільної інфраструктури, обстріли спричинили кілька пожеж.

Крім того, є жертви серед цивільного населення. За інформацією Офісу генерального прокурора, від російського удару загинув 51-річний місцевий житель. Ще двоє жінок отримали поранення, а 75-річний чоловік – гостру реакцію на стрес.

Прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, ч. 2 ст. 438 КК України). Андрій Беседін закликав жителів Куп’янська не нехтувати власною безпекою та евакуюватися.