«Голос Америки» безперервно працював з 1942 року

Федеральний суд у Вашингтоні у вівторок, 22 квітня ухвалив рішення, яке зобов’язує адміністрацію президента США Дональда Трампа відновити роботу «Голосу Америки» та кількох дочірніх новинних агенцій. Про це повідомило Reuters.

«Федеральний суд у США визнав, що спроби адміністрації Дональда Трампа ліквідувати «Голос Америки» і дочірні служби новин були, ймовірно, незаконними», – йдеться у повідомленні.

Рішення виніс окружний суддя Ройс Ламберт. Він постановив, що Агентство з глобальних медіа, яке курує кілька новинних агенцій, зокрема, «Голос Америки» та «Радіо Свобода», повинно відновити роботу редакцій, повернути працівників із відпусток і не скорочувати штат допоки тривають судові процеси.

За даними ЗМІ, суддя зазначив, що дії адміністрації Трампа були свавільними, а спроба ліквідації USAGM здійснювалася поспіхом і без жодного чіткого плану.

«Адміністрація Трампа не врахувала ані законодавчих, ані конституційних функцій агентства, як цього вимагає президентський указ, і проігнорувала наслідки для працівників, журналістів та аудиторії в усьому світі», – пише Reuters з посиланням на рішення суду.

«Голос Америки» безперервно працював з 1942 року. Організацію створили для протидії нацистській пропаганді.

У суботу, 15 березня, Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією». Раніше, 7 березня, департамент ефективності уряду США (DOGE), яким керує Ілон Маск, звільнив з «Голосу Америки» журналіста Остапа Яриша.

Керівник української служби «Голосу Америки» Руслан Петричка 16 березня підтвердив, що всіх працівників служби відправили в адміністративну відпустку.

Згодом Білий дім опублікував перелік претензій до «Голосу Америки». Адміністрація Дональда Трампа не була задоволена, зокрема, тим, що кілька репортерів медіа у своїх соцмережах критикували нового президента та те, що керівництво «Голосу Америки» не називало ХАМАС терористами.

Журналісти «Голосу Америки» 21 березня подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк через рішення закрити медіа, яке фінансували платники податків.