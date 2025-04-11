Кілька проєктів припинили існування після припинення фінансування з боку американського Конгресу

Українська редакція «Радіо Свобода» скорочує мовлення та відправляє у простій частину співробітників. Причиною скорочення стали фінансові виклики після припинення виділення грошей з боку США, повідомило у п’ятницю, 11 квітня, «Радіо Свобода».

11 квітня «Радіо Свобода» випустило останній стрім «Свобода.Ранок», який виходив на You-Tube каналі медіа, а також в ефірі телеканалу «Еспресо». Крім того, з 14 квітня редакція відправляє у простій частину співробітників у Києві та Львові.

«Це – вимушений крок у той час, як Радіо Свобода виборює право отримати фінансування Конгресу США в американських судах. Перед тим із 1 квітня у частково оплачувану відпустку пішла частина співробітників у Празі з різних мовних служб», – повідомила директорка українського «Радіо Свобода» Мар’яна Драч.

Зазначається, що через обмеження в ресурсах редакція також суттєво скоротила співпрацю з фрілансерами.

Через скорочення фінансування медіа призупинило подкасти «Діалоги з Портниковим» й «Історична Свобода». Водночас «Радіо Свобода» продовжить висвітлювати події на фронті та доносити інформацію людям в окупації в межах проєктів «Крим.Реалії» і «Донбас.Реалії». Також продовжить роботу проєкт з журналістських розслідувань «Схеми» та інформаційно-аналітична програма «Свобода Live».

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп розпорядився ліквідувати сім федеральних агентств, серед яких Агентство з глобальних медіа, яке фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія». В указі Дональда Трампа зазначено, що причина такого рішення – «зменшення масштабів федеральної бюрократії».

19 березня стало відомо, що медіакорпорація «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» подала позов проти адміністрації Трампа через рішення припинити фінансування. За словами позивачів, що відмова у виділенні коштів суперечить федеральному законодавству.

26 березня Американська агенція з глобальних медіа (USAGM) відкликала своє попереднє рішення щодо скасування гранту для «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Водночас агенція залишає за собою право анулювати грантову угоду у майбутньому.

10 квітня медіа подало новий позов до суду у Вашингтоні з проханням зобов’язати USAGM виплатити кошти, передбачені Конгресом США на роботу «Радіо Свобода» у квітні.