США продовжить фінансування «Радіо Свобода»

Агентство США з глобальних медіа (USAGM) відкликало своє попереднє рішення щодо скасування гранту для медіакорпорації «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода». Про це йдеться у листі старшої радниці Агентства Кері Лейк, датоване 26 березня.

Лист з підписом Кері Лейк надійшов до суду столичного округу Колумбія. Відповідно до документа, попереднє рішення Агентства з глобальних медіа щодо скасування грантового фінансування – анульоване, а грантова угода знову набуває чинності. Водночас USAGM залишає за собою право анулювати грант у майбутньому.

Конгрес США через Агентство глобальних медіа виділив на фінансування «Радіо Свобода» у 2025 році 153 млн доларів. До жовтня 2025 року медіакорпорація має отримати 77 млн доларів, виділених Конгресом.

Відновленню фінансування посприяло рішення Федерального окружного суду у Вашингтоні, який тимчасово заблокував ліквідацію «Радіо Свобода».

Нагадаємо, 14 березня президент США Дональд Трамп розпорядився ліквідувати сім федеральних агентств, серед яких Агентство з глобальних медіа, яке фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія». В указі Дональда Трампа зазначено, що причина такого рішення – «зменшення масштабів федеральної бюрократії».

19 березня стало відомо, що медіакорпорація «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» подала позов проти адміністрації Трампа через рішення припинити фінансування. За словами позивачів, що відмова у виділенні коштів суперечить федеральному законодавству.