Медіакорпорація подала позов до суду через відмову у виділенні коштів

Федеральний суддя у вівторок, 25 березня, заборонив адміністрації президента США Дональда Трампа закривати «Радіо Свобода» через відсутність фактів для цього. Про це повідомляє ABC News.

Американський суддя Ройс Ламберт 25 березня видав наказ, який тимчасово заблокував ліквідацію «Радіо Свобода». Під час розгляду справи суддя зазначив, що дії адміністрації не підтверджені жодними фактами чи міркуваннями та могли порушити закон.

«Керівництво не може одним реченням, що не містить практично жодних пояснень, змусити радіостанцію RFE/RL закритись – навіть якщо президент наказав їм це зробити», – наголосив суддя.

У CNN вважають, що це рішення може означати, що «Радіо Свобода» досягне успіху і виграє надалі основу справу в суді.

«Ми цінуємо продумане та неперевершене рішення судді Ламберта, щоб не дати USAGM ігнорувати волю Конгресу», – прокоментував рішення президент і головний виконавчий директор «Радіо Свобода» Стівен Капус.

Що відомо про ситуацію зі скороченням фінансування «Голосу Америки» та «Радіо Свобода»

Нагадаємо, що у суботу, 15 березня, Дональд Трамп підписав указ про скорочення USAGM, яке є материнською компанією «Голосу Америки» та «Радіо Свобода», які фінансував уряд США. В указі йдеться, що причиною скорочення є «боротьба з бюрократією».

Співробітників української служби «Голосу Америки» та майже всього медіаресурсу 15 березня відправили в адміністративну відпустку, що означає фактичне припинення роботи мовника.

17 березня головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що Європейський Союз не має можливості автоматично взяти на себе фінансування «Радіо Свобода», але вивчить ситуацію, щоб зрозуміти, яким чином може допомогти проєктові.

19 березня стало відомо, що медіакорпорація «Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода» подала позов до федерального суду у Вашингтоні проти адміністрації Трампа через рішення припинити фінансування організації. У судовому позові зазначили, що відмова у виділенні коштів суперечить федеральному законодавству.

Журналісти «Голосу Америки» 21 березня також подали колективний позов проти адміністрації президента США Дональда Трампа та спеціальної радниці Агентства глобальних медіа (USAGM) Карі Лейк