Дональд Трамп наказав ліквідувати сім агентств, включно з тим, що фінансує «Голос Америки»

Президент США Дональд Трамп розпорядився ліквідувати сім федеральних агенств, серед яких Агентство з глобальних медіа, яке фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія». Про це у суботу, 15 березня, повідомила щоденна газета The New York Times з посиланням на указ Дональда Трампа.

Відповідний указ Дональд Трамп підписав у п’ятницю, 14 березня. Згідно з документом, керівники агенцій мають «скоротити виконання своїх статутних функцій і пов'язаний з ними персонал до мінімальної присутності, передбаченої законом». У документі зазначено, що президент США ухвалив таке рішення аби «зменшити масштаби федеральної бюрократії».

Як зазначає The New York Times, Агентство з глобальних медіа фінансує «Голос Америки», «Радіо Свобода» та «Радіо вільна Азія». Організація має бюджет у 270 млн доларів та налічує понад дві тис. співробітників. ЗМІ висвітлюють новини 49 мовами, а їхня щотижнева аудиторія становить понад 361 млн людей.

«Медіа мають на меті надавати неупереджені новини аудиторії по всьому світу, але Трамп критикував редакції ще з часів свого першого президентського терміну», – зауважили журналісти The New York Times.

Крім того, під ліквідацію потрапили Інститут музейних і бібліотечних послуг, Рада з питань бездомності, Агентство з питань бізнесу меншин, Федеральна служба посередництва та примирення, Міжнародний центр для науковців Вудро Вільсона в Смітсонівському інституті, Фонд фінансових установ розвитку громади.

В указі Дональда Трампа зазначено, що протягом семи днів керівники цих організацій повинні подати директору Адміністративно-бюджетного управління Расселу Воуту свої плани щодо виконання розпорядження президента.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що Департамент ефективності уряду США (DOGE), який очолює Ілон Маск, звільнив журналіста української служби «Голосу Америки» Остапа Яриша.