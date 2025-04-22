Під час грози варто уникати дерев, рекламних щитів та залізних парканів

У середу, 23 квітня, синоптики прогнозують на Львівщині теплу погоду, очікуються грози з градом та вітер. Про це повідомляє Львівський регіональний гідрометцентр.

23 квітня вночі по всій території області очікуються грози, вдень грози пройдуть у Львові, місцями – по області. Грози супроводжуватимуть випадінням граду 6-19 мм в діаметрі, а також погіршенням видимості до 500-1000 м через туман вночі та вранці.

У Львові температура повітря вдень 23 квітня становитиме 21-23 градуси тепла, вночі – 7-12 вище нуля. По Львівській області вдень повітря прогріється до 19-24 градусів тепла, вночі – до 8-13 градусів.

Також і в місті, і в області очікується північно-західний вітер 7-12 м/с.

У Львівському міському управлінні з питань цивільного захисту та територіальної оборони нагадують правила поведінки під час грози:

зачиніть вікна та двері, вимкніть з мережі електричні прилади, не користуйтеся мобільним телефоном;

не ховайтесь під деревами через небезпеку влучання блискавки та падіння важких гілок, також уникайте металевих парканів, рекламних щитів, опор електропередач.

У разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, слід повідомляти на «Гарячу лінію» міста за номером 15-80.