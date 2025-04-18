У найближчі дні у Львові прогнозують до +24 тепла

Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології другий день поспіль фіксують у Львові температурний рекорд. День 17 квітня був найтеплішим із 1956 року.

Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 17 квітня максимальна температура повітря у Львові становила 27,1°С. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 1956 році і становило 24,5°С.

Додамо, що днем раніше синоптики також фіксували рекордні 24,6°С.

Загалом у найближчі дні синоптики прогнозують у Львові значне потепління. Середня температура вдень становитиме 22-24°С, а вночі повітря прогріється до 11-14°С.