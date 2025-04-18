У Львові другий день поспіль фіксують температурний рекорд
температура повітря 17 квітня побила рекорд 1956 року
У найближчі дні у Львові прогнозують до +24 тепла
Синоптики Львівського регіонального центру з гідрометеорології другий день поспіль фіксують у Львові температурний рекорд. День 17 квітня був найтеплішим із 1956 року.
Як повідомили у Львівському гідрометцентрі, 17 квітня максимальна температура повітря у Львові становила 27,1°С. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 1956 році і становило 24,5°С.
Додамо, що днем раніше синоптики також фіксували рекордні 24,6°С.
Загалом у найближчі дні синоптики прогнозують у Львові значне потепління. Середня температура вдень становитиме 22-24°С, а вночі повітря прогріється до 11-14°С.
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