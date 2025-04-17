У квітні у Львові була найнижча і найвища температура за час спостережень

У середу, 16 квітня, синоптики Львівського регіонального гідрометцентру зафіксували у Львові новий температурний рекорд. Про це повідомили на сторінці Центру в четвер, 17 квітня.

16 квітня максимальна температура повітря у Львові становила 24,6 градусів вище нуля. Попереднє максимальне значення цього дня спостерігалось у 2018 році – тоді було 24,2 градуси тепла.

Це перший цьогорічний температурний рекорд у Львові в квітні, що стосується високої температури повітря. Водночас на початку місяця – у ніч на 7 квітня – синоптики зафіксували у Львові інший температурний рекорд: температура повітря в місті становила 5,6 градусів морозу. Це була рекордно низька температура повітря для цього дня з 1978 року, коли у Львові було 5,4 градуси морозу.

У середу, 17 квітня, за прогнозом Львівського регіонального гідрометцентру, у Львові може бути ще спекотніше. Вдень по місту очікується 24-26 градусів вище нуля, вночі – 8-10 градусів. По області ж температура повітря вдень становитиме 22-27 градусів тепла, вночі – 6-11.

Додамо, що у Львові майже щомісяця фіксують по кілька температурних рекордів. Наприклад, так було в січні і в березні.