7 січня у Львові було перекрито багаторічний максимум температури повітря для цього дня

У вівторок, 7 січня, у Львові синоптики зафіксували перший у цьому році температурний рекорд. Про це повідомили у Львівському регіональному гідрометцентрі.

7 січня у Львові було перекрито багаторічний максимум температури повітря для цього дня. Позначка термометра піднялась до 11,7° тепла. Попередній рекорд фіксували у 1994 році і температура повітря тоді становила 10,1° тепла.

Як розповіли ZAXID.NET у коментарі у Львівському гідрометцентрі, абсолютний максимум у січні у Львові був зафіксований у 2002 році. 31 січня 2002 року температура повітря у Львові піднялася до 13,8° тепла. Зазначимо, Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року.

«У Львові температурний максимум 7 січня не був перекритий. Однак, температурні максимуми за всю історію спостережень були зафіксовані в інших містах Львівщини. Так абсолютні значення температури повітря були вчора в Яворові. Стовпчик термометра піднявся до 14° тепла. Востаннє найтепліше в Яворові цього дня було у 2002 році – 13,7° тепла. Також абсолютні значення температури повітря фіксували вчора у Мостиськах. Там температура повітря піднялася до 14,8°. Найтепліше цього дня було у 1975 році – 14° тепла», – розповіла синоптикиня Олена Смалюх.

У середу, 8 січня, на Львівщині буде хмарно з проясненнями. В другій половині дня можливий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура 3-8° тепла. У Львові протягом дня температура повітря становитиме 5-7° тепла. Найхолодніша ніч спостерігалась у 1987 році, тоді стовпчик термометра піднявся до 27,5° морозу, а найтепліший день фіксували у 1948 році – 13° тепла.