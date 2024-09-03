У понеділок, 2 вересня, у Львові синоптики зафіксували новий температурний рекорд. Показники термометра сягнули 29,3°С, що є абсолютним рекордом для цього дня за всю історію спостережень.

Як повідомили у львівському регіональному гідрометцентрі, 2 вересня у Львові було перекрито багаторічний максимум температури повітря для цього дня. Позначка термометра піднялась до 29,3°С тепла. Попередній рекорд фіксували у 2015 році і температура повітря тоді становила 28,8°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 2 вересня 2024 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 78 років.