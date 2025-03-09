Погода у Львові і надалі буде теплою

8 березня у Львові зафіксували черговий температурний рекорд. Денна температура повітря сягнула позначки +20,5°С. Це вже третій день рекордів. Про це повідомив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

«У Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня 20,5°С тепла. Попереднє рекордне значення цього дня спостерігалося у 2019 році. Тодішня рекордна температура була +14,9°С тепла», – повідомили у Центрі.

7 березня у Львові перевищено багаторічний максимум температури повітря для цього дня +19°С (+16,6°С спостерігалося у 2007 році).

А 6 березня температура повітря у Львові перевищила показники за останні 79 років і становила 19,4°С.

На неділю, 9 березня, синоптики прогнозують мінливу хмарність, без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, в горах 4 – 6° морозу; вдень 14 – 19° тепла. Лише у середу буде похолодання до +12° і дощі.