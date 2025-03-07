У четвер, 6 березня, температура повітря у Львові становила 19,4°С тепла, що є абсолютним рекордом для цього дня за останні 79 років.

Як повідомили синоптики львівського регіонального гідрометцентру, 6 березня у Львові зафіксували перевищення багаторічного максимуму температури повітря для цього дня – температура повітря сягнула 19,4°С тепла. Попередній рекорд зафіксували 6 березня 2002 року і температура повітря тоді становила 17,0°С тепла.

Львівський гідрометцентр має дані про температуру повітря на Львівщині із 1946 року, тобто температура повітря 6 березня 2025 року у Львові є найвищою для цього дня за останні 79 років.