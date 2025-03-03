У перший тиждень березня у Львові та області очікується значне потепління. Синоптики львівського гідрометцентру прогнозують, що позначки термометра сягатимуть до 13 – 18°С.

Як вказано у прогнозі синоптиків, із 4 по 7 березня у Львові та Львівській області очікується тепла погода без опадів. Температура повітря поступово збільшуватиметься та може сягати до 18°С тепла наприкінці робочого тижня.

За даними синоптиків, вночі 4 та 5 березня температура повітря становитиме близько 0°С, а вдень від 10 до 13°С тепла. У четвер та п’ятницю, 6 та 7 березня, температура повітря становитиме близько 16°С. Загалом, за даними синоптиків денна температура повітря цього тижня може сягати 18°С тепла.