У Львові припинять подачу опалення до житлових будинків

Із п’ятниці, 7 березня, у Львові зупинять подачу опалення до житлових будинків через різке потепління. У разі похолодання теплопостачання планують відновити. У школах, садочках, лікарнях та поліклініках теплопостачання не призупинятимуть.

Як повідомили у Львівській міськраді, подачу опалення до житлових будинків зупиняють через різке підвищення температури повітря – до 17-18 градусів тепла.

«Із вівторка, 4 березня, наше теплопостачальне підприємство почало призупиняти подачу тепла до житлових будинків у денний час, орієнтовно з 10:00 до 16:00 год. Однак, зважаючи на те, що синоптики й надалі прогнозують вдень 17-19 градусів, і щоб забезпечити комфортні умови для мешканців, а саме, щоб не було перегрівів у квартирах, а також, щоб мешканці могли економити кошти за оплату за тепло, від завтра, 7 березня, у Львові зупиняємо подачу опалення до житлових будинків», – повідомив директор департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР Орест Тимчишин.

Посадовець наголосив, що рішення про зупинення опалення не стосується шкіл, садочків, лікарень та поліклінік.

У разі похолодання теплопостачання до помешкань львів’ян планують відновити.

Нагадаємо, у минулому році опалювальний сезон для всіх споживачів у Львові завершився 10 квітня, а новий опалювальний сезон розпочався 28 жовтня.