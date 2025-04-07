У ніч на понеділок, 7 квітня, синоптики зафіксували у Львові новий температурний рекорд – 5,6°С морозу. Це рекордно низька температура повітря для цього дня.

Як вказано у повідомленні синоптиків львівського гідрометцентру, 7 квітня у Львові зафіксували 5,6°С – це новий рекорд мінімальної температури з 1978 року. Попереднє рекордно низьке значення становило 5,4°С морозу.

Як повідомляв ZAXID.NET, через різке погіршення погоди протягом 7 – 10 квітня на у Львові та області очікується похолодання, ожеледиця, штормовий вітер та сильні заморозки. Найближчими днями вночі температура повітря й надалі може опускатись до 5°С морозу.

Згідно з прогнозом синоптиків, до кінця доби 7 квітня місцями збережеться сильний заморозок 0 – 3°С. На Львівщині 8 – 10 квітня вночі та вранці буде сильний заморозок 0 – 5°С, подекуди надзвичайний до 9°С морозу.