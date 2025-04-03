Синоптики львівського гідрометцентру повідомили про різке погіршення погоди у Львові та області протягом 5 – 10 квітня, попередивши про хуртовини, сильні заморозки та зниження температури.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 5 квітня, на Львівщині очікується дощ з переходом в мокрий сніг та сніг, можливі хуртовини. Протягом дня температура повітря коливатиметься від 3°С – 8°С тепла.

У неділю, 6 квітня, у Львові та області буде мокрий сніг та сніг, місцями значні опади та налипання мокрого снігу, можливі хуртовини. Впродовж доби очікується сильний заморозок 0 – 5°С.

Протягом понеділка – четверга, із 7 по 10 квітня, у Львівській області будуть невеликі, місцями помірні опади (сніг з переходом в мокрий сніг та дощ). Вітер північно-західний, 9 – 14 м/с, пориви 15 – 20 м/с, на початку тижня можливі хуртовини. Протягом 7 – 10 квітня вночі очікується сильний заморозок 0 – 5°С, вдень 1 – 7°С тепла.

Також синоптики попереджають, про можливе утворення снігового покриву висотою 3 – 15 см. На дорогах Львівщини збережеться ожеледиця.

«Такі погодні умови можуть призвести до порушень руху автотранспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, роботи служб електропостачання, комунального господарства та зв’язку. Заморозки нестимуть загрозу для ранньоквітучих плодових дерев», – пишуть синоптики.