Після різкого похолодання синоптики прогнозують у Львові та області уже весняну погоду. Уже на вихідних температура повітря зросте до 17°С тепла, а на початку тижня – до 20°С.

Як вказано у прогнозі синоптиків львівського гідрометцентру, у суботу, 12 квітня, у Львові та області вдень очікується до 10°С, буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Вночі можливий мокрий сніг, а температура повітря становити близько 2°С тепла, місцями не поверхні грунту заморозок 0 – 2°С.

У неділю, 13 квітня, на Львівщині очікується здебільшого сонячна погода, денна температура повітря до 17°С, вночі – близько 5°С тепла. Опадів не прогнозують.

Прогноз погоди із 12 по 16 квітня у Львові та області

У понеділок, 14 квітня, температура повітря становитиме близько 17°С, а вночі позначки термометра опустяться до 6°С.

У вівторок та середу, 15 та 16 квітня, денна температура повітря становитиме близько 20°С, можливі невеликі опади. Вночі – до 8°С тепла.