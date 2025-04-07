8 квітня на погоду в Україні впливатимуть циклон Zion та антициклон Olivia

У вівторок, 8 квітня, в Україні збережеться холодна погода із заморозками і вітром. В найближчі дні теж не варто очікувати потепління. Така погода у квітні зумовлена циклоном Zion, що розташувався на північному сході від України. Про це повідомила у Facebook синоптикиня Наталка Діденко.

«На північному сході від України розташувався циклон Zion, який своїми атмосферними фронтами провокує у нас опади – місцями зривається сніг, на південному сході України йде дощ. Якщо сьогодні ще порівняно тепло на сході та південному сході, то вже завтра похолоднішає і там», – написала синоптикиня.

Похолодання в регіонах

Найближчої ночі, за словами Наталки Діденко, у більшості областей України будуть заморозки 0-5 градусів, на Луганщині вночі буде 2-5 градусів вище нуля. У вівторок, 8 квітня, вдень по Україні очікується 2-5 градусів тепла, у південній частині – 5-9 градусів тепла.

Вітер буде північно-західного напрямку, 7-12 м/с, місцями – пориви 15-20 м/с. Вітер сприятиме тому, що відчуття холоду буде сильнішим, аніж на термометрах, тому синоптикиня радить 8 квітня одягатися тепліше.

Погода 8 квітня в Києві

У Києві вночі будуть заморозки 0-3 градуси, вдень температура повітря становитиме 1-3 градуси тепла. Є ймовірність невеликого снігу. Очікуються пориви північно-західного вітру до 12-14 м/с.

Холодний сильний вітер в Україні, пояснює Наталка Діденко, зумовлений протистоянням циклону Zion та антициклону Olivia, що розташований над Північним морем.

«Він (антициклон – ред.) хоч і далеко, проте давить високим атмосферним тиском майже на всю континентальну Європу, включно з Україною. Протистояння цих полярних атмосферних утворень зумовлює сильний вітер, який суттєво знижує температуру комфорту», – говорить синоптикиня.

Коли в Україні потепліє

Холодна погода з нічними заморозками, за словами Наталки Діденко, триватиме в Україні увесь найближчий тиждень. Потепління очікується лише з Вербної неділі – 13-го квітня.

Як повідомляв ZAXID.NET, у ніч на понеділок, 7 квітня, синоптики зафіксували у Львові новий температурний рекорд – 5,6°С морозу. Це рекордно низька температура повітря для цього дня.