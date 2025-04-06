Через опади снігу уночі та вдень 6 квітня у Львові до прибирання вулиць 38 одиниць спецтехніки та 1058 двірників

За прогнозом Львівського регіонального центру з гідрометеорології, по місту та області впродовж 7-10 квітня на дорогах буде ожеледиця. Мерія Львова закликає усіх зважати на прогноз погоди й бути обачними під час руху.

«Зокрема, водіїв просять обирати помірну швидкість та дотримуватись безпечної дистанції між транспортними засобами, пішоходів – носити взуття з неслизькими підошвами та переходити дорогу лише у спеціально призначених для цього місцях», – йдеться у повідомленні ЛМР.

У мерії також просять у разі виникнення будь-яких непередбачуваних ситуацій, повідомляти на «Гарячу лінію міста» за номером 15-80.

Через опади снігу уночі та вдень 6 квітня у Львові до прибирання вулиць 38 одиниць спецтехніки та 1058 двірників. На вулиці Свенціцького з дерева відламалась велика гілка і частково пошкодила два авто. Через погіршення погодних умов, мерія Львова закликає містян бути обачними. Через пориви вітру варто оминати великі дерева, електричні лінії, антени, рекламні щити та інші масивні конструкції, адже внаслідок негоди вони можуть пошкодитись і, таким чином, травмувати тих, хто буде поруч.