Паркувальні місця облаштували між сквером і паркінгом Укрзалізниці

У Львові біля головного залізничного вокзалу запрацював новий платний паркінг на 16 місць. Його оператором є ЛКП «Львівавтодор», повідомили на Facebook-сторінці підприємства у вівторок, 22 квітня.

Паркінг працює з понеділка, 21 квітня. Він розташований між сквером і паркінгом «Укрзалізниці». З 16-ти паркувальних місць тут п’ять призначені для людей з інвалідністю.

Паркінг розташований у 5-й паркувальній зоні. Ціна за годину паркування тут становить 50 грн. Майданчик працює щодня з 8:00 до 20:00

На міському паркінгу можна розрахуватися через QR-код на інформаційному щиті або без нього за допомогою сервісів abank24, Приват24, UNIP, EasyPay. Готівкою можна заплатити через термінали EasyPay на:

вул. Чернівецька, 13 (у магазині «Продукти Кулінарія»);

вул. Чернівецька, 17 (біля магазину «Близенько»);

вул. Чернівецька (у маркеті «Хочу все»);

вул. Чернівецька (біля пекарні «Франс.уа»).

Нагадаємо, раніше міська рада Львова просила «Укрзалізницю», якій належить паркінг біля вокзалу, інтегрувати його в міську систему паркінгів, проте там відмовили.