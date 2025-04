В індійському селищі Кашмір бойовики напали на групу туристів, щонайменше 20 людей загинуло. Про це у середу, 23 квітня, повідомило Reuters.

Група озброєних людей у вівторок, 22 квітня, здійснила напад на іноземних туристів у Пахалгамі – це популярне туристичне місце в гірському регіоні Індії. Зазначають, що бойовики відкрили вогонь по туристах на території Джамму і Кашміру. Reuters з посиланням на джерела в службі безпеки Індії повідомило, що кількість жертв склала від 20 до 26 людей.

«Кількість загиблих ще уточнюється, тому я не хочу вдаватися в ці подробиці. Вони будуть офіційно передані, коли ситуація проясниться. Зайве говорити, що ця атака набагато масштабніша за будь-які дії, які ми бачили проти цивільних за останні роки», – написав міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський опір». Представники угруповання висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили «понад 85 тис. чужаків, що спричинило демографічні зміни».

