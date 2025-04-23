Кількість загиблих ще уточнюється

В індійському селищі Кашмір бойовики напали на групу туристів, щонайменше 20 людей загинуло. Про це у середу, 23 квітня, повідомило Reuters.

Група озброєних людей у вівторок, 22 квітня, здійснила напад на іноземних туристів у Пахалгамі – це популярне туристичне місце в гірському регіоні Індії. Зазначають, що бойовики відкрили вогонь по туристах на території Джамму і Кашміру. Reuters з посиланням на джерела в службі безпеки Індії повідомило, що кількість жертв склала від 20 до 26 людей.

«Кількість загиблих ще уточнюється, тому я не хочу вдаватися в ці подробиці. Вони будуть офіційно передані, коли ситуація проясниться. Зайве говорити, що ця атака набагато масштабніша за будь-які дії, які ми бачили проти цивільних за останні роки», – написав міністр Джамму і Кашміру Омар Абдулла.

Відповідальність за атаку взяло на себе маловідоме бойове угруповання «Кашмірський опір». Представники угруповання висловлювали невдоволення тим, що в регіоні розселили «понад 85 тис. чужаків, що спричинило демографічні зміни».

At least 26 people have been killed and dozens others injured in Indian-administered Kashmir when assailants opened fire on tourists, authorities say. The attack coincided with US Vice President Vance's visit to India. pic.twitter.com/dbDIFvjIWQ — DW News (@dwnews) April 22, 2025

Відомо, що в провінції Джамму і Кашмір за останні два роки майже 84 тис. немісцевих мешканців Індії отримали право на проживання.

На трагічний інцидент відреагував міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Він зазначив, що українська сторона рішуче засуджує жахливий напад.

«Коли вбивають невинних людей, це викликає нестерпний біль. Таке насильство не має жодного виправдання. У цей сумний день Україна солідарна з Індією», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 25 лютого 2024 року у Буркіна-Фасо, розташованій на заході Африки, місцеві бойовики напали на католицьку церкву під час меси. Внаслідок нападу загинули щонайменше 15 людей.