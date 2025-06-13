Реставрацію Костелу Іоанна Хрестителя у селі Мужієво проводили з грубими порушеннями

Поліцейські повідомили про підозру закарпатському архітектору, який пошкодив пам’ятку архітектури костел Іоанна Хрестителя ХІІІ-ХV століть у селі Мужієво Берегівського району. За даними правоохоронців, архітектор організував проведення будівельних робіт на пам’ятці всупереч погодженому Мінкультури проєкту реставрації.

Йдеться про пам’ятку архітектури національного значення Костел Іоанна Хрестителя ХІІІ–ХV століть, що розташована в селі Мужієво Берегівського району. На сьогодні від храму збереглися лише руїни, що мають велике історичне значення.

Як повідомили у п’ятницю, 13 травня, у Офісі генпрокурора, у 2022-2023 роках архітектор організував проведення будівельних робіт за власним проєктом, який суперечив погодженому Міністерством культури та інформаційної політики проєкту реставрації.

«Під час цих робіт не було виконано попередню консервацію та зміцнення стародавніх мурів костелу, натомість добудовано на них цегляні стіни із використанням залізобетону, а південний вхід до пам’ятки замурували цеглою», – йдеться в повідомленні ОГП.

Реставрацію костелу проводили всупереч затвердженому Мінкультури проєкту

У результаті будівельні роботи призвели до пошкодження пам’ятки та її автентичної структури, а також втрати автентичних та архітектурних елементів, що підтверджено висновком експертизи.

Місцевому архітектору повідомили про підозру в умисному незаконному пошкодженні об’єкту культурної спадщини, що належить до пам’яток національного значення (ч. 3 ст. 298 ККУ).

Правоохоронці не повідомляють більше подробиць справи. Наприкінці 2021 року ужгородська проектна компанія ANKON project group повідомляла про наміри здійснити реконструкцію костелу в селі Мужієво.

«Працюємо над проектом повного відновлення цього об’єкту. Наразі вже виготовляється вся необхідна документація. А сміливий план фіналу – діюча церква, що виросте з цих руїн», – йшлося в повідомленні.