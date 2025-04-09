Будівля на вулиці Кармалюка, 9 є пам’яткою архітектури та історії місцевого значення.

Офіс охорони культурної спадщини Львівської міськради звернувся до суду через пошкодження трьох пам’яток архітектури у Львові. Троє власників квартир та помешкань у будинках на вулицях Кармалюка, 9, Стецька, 4 та Личаківській, 1 проігнорували приписи управління та рішення адміністративної комісії й не усунули порушення. Пресслужба Львівської міської ради у середу, 9 квітня, повідомила, що власники нерухомості незаконно добудовували споруди та вставили пластикові вікна.

В офісі охорони культурної спадщини розповіли, що на вулиці Кармалюка, 9 розташований будинок, у якому жив український художник Антін Манастирський. Будівля є пам’яткою архітектури та історії місцевого значення. Власниця нежитлових приміщень відремонтувала й розбудувала будівлю без дозвільної документації. Адмінкомісія у січні 2025 року винесла постанову у справі про адміністративне правопорушення, а управління охорони історичного середовища зобов'язало власницю до 11 січня відновити історичні габарити будівлі. Порушення не усунули, тому мерія подала позов до суду.

«У цьому випадку член родини порушниці є архітектором, який добре розуміє правові й технічні аспекти роботи з пам’ятками. Але навіть з цим розумінням відбувається свідоме ігнорування вимог законодавства. Це є прецедент. Ми маємо довести справу до завершення й у разі потреби залучати виконавчу службу до демонтажу прибудови», – сказала директорка офісу охорони культурної спадщини Тетяна Балукова.

Інші два позови стосуються заміни історичних дерев’яних вікон на пластикові конструкції. Йдеться про будинки-пам’ятки архітектури на вулиці Стецька, 4 (споруду звели на початку ХХ століття) та вулиці Личаківській, 1 (збудували у 1778 році). Власники проігнорували приписи й не замінили вікна.

«В будинок на вулиці Стецька, 4 місто вже інвестувало гроші на фахову реставрацію балконів. І коли після таких робіт відбувається самовільна заміна вікон – це абсолютно неприйнятно», – зазначила Тетяна Балукова.

У Львівській міськраді наголошують, що на будь-які роботи на пам'ятках архітектури потрібне погодження Офісом охорони культурної спадщини. Крім цього, у місті є програма співфінансування оновлення історичних вікон і брам: коли власники відновлюють автентичні дерев'яні вікна, то 60% вартості покриває міська рада. Якщо мешканці мінятимуть пластикові вікна на дерев’яні, то міськрада співфінансуватиме 50%.

Львів'яни можуть отримати консультації щосереди та щочетверга з 9:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00) за адресою: вулиця Валова, 20. Також можна звертатися за телефонами: +38 (032) 235-43-40; +38 (032) 297-55-69.