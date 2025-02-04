Самовільно демонтовані вікна у будівлі лікарні на Чернігівській, 3 у Львові

Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради звернулося до керівництва Львівської обласної клінічної лікарні через самовільно демонтовані дерев'яні вікна на будівлі медзакладу, що на Чернігівські, 3. Керівниця управління Тетяна Балукова у вівторок, 4 лютого, повідомила, що лікарні загрожує до 170 тис. грн штрафу.

«На гарячу лінію Львова звернулись мешканці, які закликали звернути увагу на знищену фурнітуру вікон на вулиці Чернігівській, 3. Сьогодні, під час виїзду, зафіксували факт заміни дерев’яних вікон на пластикові, що є грубим порушенням пам’яткоохоронного законодавства», – написала Тетяна Балукова.

Лікарня встановила пластикові вікна. Фото зі сторінки Тетяни Балукової

Управління охорони історичного середовища обстежило будівлю, склало акт про вчинення правопорушення та відправило його керівнику лікарні, який має надати пояснення. Тетяна Балукова наголосила, що місто вимагає повернути будівлі історичний вигляд, відповідно до норм охорони культурної спадщини.

Додамо, що будівлю Львівської обласної клінічної лікарні на вулиці Чернігівській звели впродовж 1762–1776 років. Споруду збудували з у стилі бароко з рисами класицизму. Будівля лікарні на Чернігівській, 3 є пам’яткою місцевого значення.

Нагадаємо, що керівником Львівської обласної лікарні з 2010 року є Михайло Гичка. Медзаклад перебуває у підпорядкуванні Львівської обласної ради.