Кам'яниця розташована на розі вулиць Краківської та Лесі Українки

У середу ввечері, 26 березня, двоє чоловіків дрилями пошкодили фасад кам'яниці на Краківській, 24 що у самому центрі Львова. Будинок зведений у другій половині ХVIII століття і є пам'яткою архітектури національного значення. Перший заступник міського голови Андрій Москаленко розповів, що на місце руйнування викликали поліцію.

За словами Андрія Москаленка, він почув звук роботи інструментів, коли повертався з роботи. Чоловіки, які проводили роботи, не відповіли, чи мають вони дозвіл.

«Я наполегливо попросив людей зупинитися. Вони зупинилися, але не одразу, зібрали свої інструменти. На місце прийшли працівники муніципальної варти, щоб ніхто не продовжував. Працівник району написав заяву в поліцію, надають фото й відео. Працівники, очевидно, планували вибивати отвір, щоб облаштувати в будинку новий прохід», – розповів Андрій Москаленко у коментарі ZAXID.NET.

Він зазначив, що у Галицьку райадміністрацію не надходило жодних звернень щодо робіт.

Додамо, що триповерховий цегляний будинок, який пошкодили 26 березня, розташований на розі вулиць Краківської та Лесі Українки. Його звели у 1775 році на місці кам'яниць XVII століття. Після пожежі 1783 споруду перебудували. Архітектура кам’яниці на Краківській, 24 має риси бароко та історизму. Нижній поверх фасаду оздоблений тесаним каменем, а верх фасаду – пластичним декором. У будинку працюють крамниці та є житлові помешкання.