Мінімаркет UNI, який відкрився 1 березня 2025 року, демонтував незаконні декорації

Львівська міська рада ініціює повернення у комунальну власність приміщень на проспекті Шевченка, 8, де донедавна працювала книгарня. Зазначимо, що на місці книгарні облаштували магазин азійських товарів, власники якого встановили незаконні декорації. Прикраси вже демонтували, а підприємцям загрожує штраф. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко у вівторок, 25 березня, повідомив, що місто працює з власником приміщення, щоб відновити роботу книгарні.

Андрій Москаленко розповів, що представники мерії зустрілися з власниками приміщення. Під час розмови виявилося, що попередні власники, ТзОВ «Українська книгарня», отримали це приміщення 2001 року для облаштування книгарні за 11 тис. грн (зі знижкою 90%). Проте згодом продали нерухомість.

«Продаж передбачав збереження чіткого цільового призначення – книгарні без права відчуження, але в ухвалі зазначено, що ця умова діє лише два роки. Рішення про продаж підтримали літератори, члени Національної спілки письменників та інші культурні діячі, які надсилали відповідні звернення», – сказав Андрій Москаленко.

Він зазначив, що документи за 2001 рік складені таким чином, що в приміщенні може працювати будь-який бізнес. За словами Москаленка, мерія працює з новим власником приміщень, щоб відновити роботу книгарні.

«Ініціюємо повернення приміщення у комунальну власність. Важливий аспект: будівля є пам’яткою архітектури, а на її фасаді розташована пам’ятна таблиця Олені Телізі. Діємо виключно в правовому полі та аналізуємо укладені договори оренди», – розповів заступник міського голови.

Документи, за якими книгарню передали в приватну власність. Фото ZAXID.NET

Нагадаємо, що 22 березня Андрій Москаленко обурився через декорації, які встановили власники крамниці UNI й не погодили їх з містом. Зазначимо, що у приміщенні з весни 2021 року працювала книгарня «Є». До цього тут тривалий час працювала «Українська книгарня», яка зачинилася 1 січня 2021 року. Додамо, що поряд також розташована книгарня Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ), яка працює без змін.