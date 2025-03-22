Мінімаркет UNI відкрився на проспекті Шевченка у березні

Заступник міського голови Львова Андрій Москаленко обурився відкриттям магазину азійських товарів у приміщенні, де донедавна працювала книгарня «Є» на проспекті Шевченка. В опублікованому на Facebook дописі у суботу, 22 березня, Москаленко нагадав, що приміщення на проспекті Шевченка передали у приватну власність саме для роботи книгарні.

Книгарня «Є» на проспекті Шевченка, 8 працювала з весни 2021 року. Наприкінці лютого 2025 року книгарня зачинилась, а у приміщенні почався ремонт. До цього тут тривалий час працювала «Українська книгарня», яка 1 січня 2021 року зачинилась через спад продажів.

У березні 2025 року у приміщенні колишньої книгарні відкрився мінімаркет азійських товарів UNI. Утім, за словами Андрія Москаленка, власник магазину не погодив з мерією зовнішню рекламу. На оприлюдненому заступником міського голови фото видно, що магазин прикрасив фасад будинку повітряними кульками, почепив неонову рекламу та маркізу над входом.

«Щодо закриття книгарні на проспекті Шевченка Щойно побачив низку дописів і, відверто кажучи, не маю слів. Є серйозне питання до власників: це приміщення колись передали саме для книгарні. Що сталося?», –написав Москаленко.

За його словами, районна адміністрація уже вийшла на місце та складе протокол за непогоджену рекламу й усі зміни фасаду, які зробив власник магазину. Також Андрій Москаленко пообіцяв зустрітись із власником магазину, щоб зрозуміти, чому змінився функціонал приміщення.

Андрій Москаленко також додав, що розташована поруч книгарня Наукового товариства імені Тараса Шевченка (НТШ) працює без змін.