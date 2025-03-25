В приміщенні мають бути чотири автентичні вікна

Львівський окружний суд зобов’язав будівельну фірму «Темпо» відновити автентичні вікна на фасаді пам’ятки архітектури на вул. Коцюбинського, 3 у Львові. Про це у вівторок, 25 березня, повідомив у Facebook Офіс охорони культурної спадщини міськради Львова.

В жовтні минулого року Львівська міська рада оштрафувала на 170 тис. грн власника цокольного приміщення на вул. Коцюбинського, 3, який незаконно замінив вікна і зробив двері в пам’ятці архітектури. ТзОВ ЛТД «Темпо», якому належить приміщення, штраф не сплатило і на приписи не відреагувало, тож справу передали в суд.

«Під час судового розгляду представники компанії стверджували, що пластикові вікна встановлені тимчасово, а оригінальні, начебто, передані на реставрацію. Однак жодних документальних підтверджень цього не було», – розповіли в Офісі охорони культурної спадщини.

Суд встав на сторону міста і тепер ТзОВ ЛТД «Темпо» має відновити чотири вікна за автентичним зразком.

Кому належить фірма-порушниця

ТзОВ ЛТД «Темпо», що, згідно з даними сервісу YouControl, займається будівництвом, зараз належить Сергію Малькову, який зареєстрований в Тячеві на Закарпатті, але живе в Сокільниках у Львові.

Сергій Мальков відомий тим, що працював у Львівській податковій в Офісі великих платників податків старшим оперуповноваженим, пішов у декретну відпустку по догляду за дитиною, під час якої раптом купив собі дорогий Maserati Ghibli S Q4, що коштував щонайменше 2,5 млн грн.

Після розголосу цією справою зацікавилися правоохоронці і Сергія Малькова звільнили з податкової, хоча офіційною підставою було порушення службової дисципліни через неявку на переатестацію. Згодом Сергій Мальков через суд поновився на посаді. Згідно з даними з реєстру декларацій від НАЗК, з податкової Сергій Мальков пішов у 2020 році. На той час в Сергія Малькова і його дружини Ірини у власності була три десятки нежитлових приміщень, набутих ними упродовж 2016-2019 років.

Також Сергій Мальков відомий тим, що його батьки – Людмила та Анатолій Малькови – головні підозрювані в «Афері століття», під час якої з власності громади Львова викрали кількадесят приміщень. Частину саме вкрадених приміщень Людмила Малькова подарувала синові.

Після масштабної крадіжки місту вдалося повернути низку приміщень громаді. Двоє фігурантів справи померли, одного суд виправдав, щодо решти, зокрема Людмили та Анатолія Малькових, розгляд триває.